15 января 2026 в 19:35

В Госдуме раскрыли, где кроется истинная опасность для стран Европы

Депутат Журавлев посоветовал Европе обратить внимание на угрозу от США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европейские политики не замечают ничего вокруг из-за своего узкого кругозора — и заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о свитере Сергея Лаврова с надписью «СССР» это подтверждают, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, ЕС продолжает заявлять о «российской угрозе», в то время как настоящая опасность для европейских стран НАТО исходит от США.

Дональд Трамп показывает сейчас отношение к НАТО, собираясь у Дании — страны, входящей в Блок, — отобрать Гренландию. Вот куда бы обратить свой взор Писториусу, вот бы где увидеть опасность. Но отреагирует он, наверное, когда Гренландия уже станет 51-м штатом США, — полагает Журавлев.

Журавлев обратил внимание, что с момента появления Лаврова в свитере «СССР» в Анкоридже прошло уже несколько месяцев.

Интересно здесь, на мой взгляд, с какой многомесячной задержкой отреагировал на свитер российского министра иностранных дел немецкий чиновник, которому, казалось бы, по долгу службы полагается подмечать любые мелочи международной политики, — подчеркнул депутат.

Ранее Писториус назвал свитер Лаврова вызовом всему миру в целом и США в частности. По его мнению, таким образом РФ якобы пытается продемонстрировать Западу свою силу.

