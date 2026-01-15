Страшное для НАТО слово: как свитер Лаврова вогнал Запад в панику

Министр обороны Германии Борис Писториус вспомнил появление главы МИД РФ Сергея Лаврова на Аляске в свитере с надписью «СССР». По мнению немецкого политика, эта деталь стала глобальным вызовом Западу, поэтому странам НАТО нужно укреплять союз. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что у Блока действительно большие проблемы — но дело вовсе не в России. Почему грядущий саммит Альянса может стать провальным и что на самом деле скрывается за заявлениями Писториуса — в материале NEWS.ru.

Что Писториус сказал о Лаврове

Немецкий министр в статье для газеты Die Zeit заявил, что выход Лаврова в свитере с надписью «СССР» перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске — это символический вызов миру в целом и Соединенным Штатам в частности. По мнению Писториуса, таким образом российская власть якобы демонстрирует свое стремление расширить влияние за пределы Европы и это является «четким, глобальным объявлением войны».

«Поэтому нам необходимо подтверждение в Анкаре непоколебимой приверженности США Альянсу и их обещаний поддержки», — добавил Писториус, имея в виду следующий саммит НАТО, который пройдет в Турции в июле.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru отметил: заявления Писториуса показывают, что он не дружит с формальной логикой и плохо знает историю.

Борис Писториус Фото: Anna Ross/dpa/Global Look Press

«Начнем с того, что Писториус написал откровенную глупость. По его логике, раз что-то напоминает ему СССР, значит, немецкие танки с белыми крестами, которые поставлялись на Украину и известны нам со времен Великой Отечественной войны, особенно в районе Курской дуги, должны нам напоминать Третий рейх. Но мы же не отождествляем нынешний режим Германии с режимом Гитлера, а Писториус именно пытается отождествлять СССР с нынешней Россией», — сказал сенатор.

Чем Россия так пугает Европу

Лавров после своего появления в обеспокоившем Писториуса свитере отмечал, что в этом не было никакого скрытого посыла. Более того, эта деталь гардероба российского министра даже понравилась представителям Белого дома. Путин в свою очередь в шутку назвал Лаврова «империалистом».

По словам Джабарова, Советский Союз был великой страной и Россия сегодня гордится его наследием. Нападки европейцев, уверен политик, — лишь проявление глупости. Ведь именно СССР в свое время освободил бо́льшую часть Европы от нацизма. А влияние, о котором говорит Писториус, страна распространяла только в ответ на формирование явно агрессивного и антисоветского блока НАТО.

«То, что наш министр иностранных дел надел свитер с советской символикой, — в этом нет ничего зазорного. Любой человек в России мог бы сделать такой шаг. Это скорее проявление гордости», — считает собеседник.

Однако любые разумные доводы просто не доходят до европейских лидеров. Депутат Госдумы Олег Матвейчев пояснил NEWS.ru, что русофобия Писториуса и других представителей политической элиты ЕС имеет клиническую основу.

Сергей Лавров (слева) в Анкоридже Фото: РИА Новости

«Запад действительно боится России. Это явление получило название „русофобия“ — своего рода болезнь. Существует множество исследований на эту тему. Сегодня всякие фигуры типа Писториуса спокойно транслируют мифы о „злобных русских“, готовясь к новой „схватке“ с „вечным врагом“. Русофобия — это настоящая инфекция, которой Запад заражен. Нам необходимо разоблачать и бороться с этим явлением, но при этом помнить — это неизбежное зло, побочный эффект наших исторических побед», — сказал Матвейчев.

Чего добивается Германия

Дискуссия о будущем НАТО в Европе сейчас развивается на фоне заявлений Трампа о возможной аннексии Гренландии. Многие в ЕС считают, что эти действия могут положить конец существованию Альянса, — такие опасения, в частности, высказывал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. При этом Писториус признавал: союзники США по Блоку не смогут и не станут предпринимать какие-либо шаги наперекор воле Вашингтона.

По словам Джабарова, саммит в Анкаре может стать провальным именно из-за таких разногласий в НАТО.

«Я не хочу предвосхищать события, но ситуация, в которую НАТО себя загнало, действительно тревожна. Американские и европейские партнеры могут поставить под вопрос дальнейшее существование Альянса, потому что раскол уже виден невооруженным глазом. Чем дальше развиваются события, тем больше проблем возникает. Европейцы поняли, что никому на самом деле не нужны — ни в Вашингтоне, ни в самих своих странах», — сказал сенатор.

Однако член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что распад Альянса пока что маловероятен.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

«Насчет развала НАТО — это маловероятно, потому что НАТО — последнее прибежище трусов. Они очень боятся, что, если Альянс распадется, останутся один на один с реальными державами, которые, кстати, и так особо не собирались нападать. Но они настолько сами себя запугали, что даже в составе НАТО им некомфортно, а без него страшно», — заключил Климов.

Читайте также:

НАТО хочет во Львов: зачем оружие со всей Европы свозят в польский Жешув

Посекли, потом добивали: как ВС РФ уничтожили «неуязвимый» F-16

«Не играют в европейские игры»: Венгрия становится промышленным центром ЕС