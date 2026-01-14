«У него проблемы»: Трамп пообещал наказать премьера Гренландии

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном резко отреагировал на заявление премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена о нежелании острова становиться частью США. Как следует из трансляции C-SPAN, республиканец пообещал сделать подобную позицию «большой проблемой» для гренландского политика.

Трамп выразил открытое несогласие и пренебрежение мнением населения острова. Президент США заявил, что не знаком с Нильсеном, но это не помешает ему создать для того трудности.

Это их проблема. Я с ним не согласен <…>. Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой, — сказал Трамп журналистам.

Ранее глава правительства острова на пресс-конференции в Копенгагене заявил, что Гренландия не желает становиться частью США и выбирает Данию. По его словам, также власти выбирают НАТО и Европейский союз. Политик добавил, что сейчас не время для внутренних дискуссий и раскола, а время объединиться.

До этого политолог Андрей Кортунов заявил, что присоединение Гренландии к США может стать причиной раскола в НАТО. По его мнению, потенциальный кризис внутри Альянса из-за конфликта между Штатами и их европейскими союзниками будет иметь особое значение для России. Он подчеркнул, что для РФ ключевым последствием может стать изменение баланса сил в Арктике и северной части Атлантики.