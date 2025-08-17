Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 14:28

Путин перед переговорами с Трампом пошутил про свитер Лаврова

Путин в шутку назвал Лаврова империалистом из-за свитера СССР

Сергей Лавров в представлении ИИ

Президент России Владимир Путин в шутливой форме назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова «империалистом», передает журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале, где он опубликовал соответствующее видео. Поводом стал свитер главы МИД с надписью «СССР», о котором перед переговорами главы РФ и американского лидера Дональда Трампа высказался госсекретарь США Марко Рубио.

Империалист! — в шутку сказал российский лидер, глядя на Лаврова.

Ранее Лаврова заметили на Аляске в кофте с крупной надписью «СССР» на груди. На видео министр иностранных дел направляется к отелю и с улыбкой отвечает на вопрос журналиста.

Кроме того, политолог Алексей Мартынов, комментируя появление министра в этом свитере, предложил несколько возможных смыслов такого выбора. По его мнению, Лавров в одежде с советской символикой мог отсылать к эпохе плодотворных американо-советских отношений XX века и напомнить о своей прошлой работе в представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке.

