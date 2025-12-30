Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 18:32

Лавров назвал ключевую задачу Европы на Украине

Лавров обвинил Европу в подготовке новой агрессии против России

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Ключевая задача Европы — сохранение в Киеве режима для подготовки новой агрессии против России, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. В своем заявлении на сайте внешнеполитического ведомства он особенно выделил Брюссель, Берлин, Париж и Лондон.

Главная цель — сохранить режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить и продолжить контролировать какую-то территорию, где — вопреки всем нормам международного права — законодательно запрещены русский язык и русскоязычные СМИ, где преследуется каноническое православие, сносятся памятники русской истории и культуры, — сказано в заявлении.

Лавров также поблагодарил международных партнеров, которые осудили атаку ВСУ на резиденцию президента России в ночь с 28 на 29 декабря. Этот инцидент вновь подтвердил террористическую природу действующей в Киеве власти, заключил министр.

Ранее глава МИД РФ заявил, что доверие является неотъемлемой частью культурного кода россиян, в отличие от западного подхода. В интервью к 15-летию фонда Горчакова он подчеркнул, что главной проблемой в международных отношениях является его отсутствие.

