30 декабря 2025 в 19:31

Звезда регби потерпел фиаско на «Кто хочет стать миллионером?»

Регбист Марлер не справился с вопросом про шарф и змею на денежном шоу

Джо Марлер Джо Марлер Фото: Craig Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Известный британский регбист Джо Марлер, участник шоу «Кто хочет стать миллионером?», попал в неловкую ситуацию, не сумев ответить на элементарный вопрос о модном аксессуаре, передает Daily Mail. Издание пишет, что спортсмен опростоволосился.

Марлеру задали вопрос: «Какая змея носит то же название, что и длинный шарф, который часто изготавливают из перьев?» Варианты ответов: гадюка, питон, кобра и боа. Игрок растерялся и признался, что не знает правильного ответа, после чего воспользовался подсказкой зала. При этом 93% зрителей проголосовали за вариант «боа».

Тем временем стало известно, что американская певица Бейонсе (настоящее имя — Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) стала одной из артистов, чей заработок превысил $1 млрд (77 455 млрд рублей). Это звание ей принесло успешное выступление с альбомом Cowboy Carter в 2024 году и проведение самого кассового концертного тура этого года.

Ранее появилась информация, что певец Валерий Леонтьев проведет новогодние праздники в насыщенном рабочем графике и заработает на этом не менее 60 млн рублей. После выступления на корпоративе одной из нефтяных компаний артист даст еще три частных концерта.

