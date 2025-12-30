Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 16:22

Лавров раскрыл сущность Киева после атаки ВСУ на госрезиденцию Путина

Лавров: атака на резиденцию Путина подтвердила террористическую сущность Киева

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Атака на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области в очередной раз доказывает террористическую сущность Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, люди, незаконно удерживающие власть на Украине, не впервые отдают свои преступные приказы. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Произошедшее еще раз подтвердило террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве. По их прямому указанию и до этого на территории России совершались подрывы пассажирских поездов, многочисленные атаки против сугубо гражданских объектов, убийства журналистов, политиков и общественных деятелей, — считает глава МИД.

Ранее Туркмения осудила атаку ВСУ на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Там отметили, что действия Киева угрожают международной безопасности и стабильности в мире.

До этого Королевство Бахрейн решительно осудило попытку Киева нанести удар беспилотниками по государственной резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. В МИД Бахрейна подчеркнули, что рассматривают произошедшее как недопустимую атаку.

