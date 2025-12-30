Юрист ответил, что грозит воевавшей с блогером с помощью перцовки россиянке Юрист Салкин: распылившей перцовку на дверь блогера россиянке может грозить срок

Россиянке, распылившей перцовый баллончик на дверь соседки-блогера, может грозить уголовное дело и реальный срок лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, инцидент подпадает под действие нескольких статей законодательства и итоговая квалификация будет зависеть от конкретных обстоятельств.

Женщину, которая распылила перцовку на дверь соседки, скорее всего, привлекут за мелкое хулиганство по статье 6.1.1 КоАП РФ. Могут дать до 15 суток. Если дверь была испорчена, то можно взыскать убытки через суд. Если был причинен вред здоровью детей или они испытывали боль от вдыхания паров перцового баллончика, то возможна квалификация по статье 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль. — NEWS.ru), по которой обычно отделываются штрафом, но максимальное наказание до двух лет лишения свободы, — пояснил Салкин.

Ранее сообщалось, что женщина и ее семья пострадали от действий агрессивной соседки, которая обработала их входную дверь перцовым баллончиком. Она болезненно реагирует на любые звуки даже в дневные часы.