Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 17:38

Юрист ответил, что грозит воевавшей с блогером с помощью перцовки россиянке

Юрист Салкин: распылившей перцовку на дверь блогера россиянке может грозить срок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россиянке, распылившей перцовый баллончик на дверь соседки-блогера, может грозить уголовное дело и реальный срок лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, инцидент подпадает под действие нескольких статей законодательства и итоговая квалификация будет зависеть от конкретных обстоятельств.

Женщину, которая распылила перцовку на дверь соседки, скорее всего, привлекут за мелкое хулиганство по статье 6.1.1 КоАП РФ. Могут дать до 15 суток. Если дверь была испорчена, то можно взыскать убытки через суд. Если был причинен вред здоровью детей или они испытывали боль от вдыхания паров перцового баллончика, то возможна квалификация по статье 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль. — NEWS.ru), по которой обычно отделываются штрафом, но максимальное наказание до двух лет лишения свободы, — пояснил Салкин.

Ранее сообщалось, что женщина и ее семья пострадали от действий агрессивной соседки, которая обработала их входную дверь перцовым баллончиком. Она болезненно реагирует на любые звуки даже в дневные часы.

соседи
россияне
юристы
наказания
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров назвал ключевую задачу Европы на Украине
Житель многоэтажки пристроил к квартире личный лифт и кошмарит соседей
В МВД раскрыли подробности нового эксперимента с иностранными работниками
Крупная криптобиржа прекратила вывод средств для пользователей на Украине
Рождественский ужин закончился смертью мужчины
Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность
Средства ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Политолог объяснил невозможность примирения Польши с Россией
В Госдуме раскрыли, куда еще в скором времени внедрят MAX
Кот чудом выжил после полноценной машинной стирки в канун Рождества
Пьем ром и не пьянеем! Какую закуску выбрать к напитку на Новый год
В Индии прислуги пять лет морили голодом хозяина и его дочь
Родители возмутились «рогатыми» новогодними подарками
В российский город пришло редкое природное явление
«Без возможности сесть»: награжденный Путиным курский врач о вторжении ВСУ
На Украине раскрыли схему скрывающихся уклонистов и дезертиров
«Как с ними общаться?»: известная журналистка о друзьях-иноагентах
В Европе стыдливо потупили взор на вопрос об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Пожар в порту Одессы после атаки «Гераней» попал на камеры
Путин объявил сбор резервистов: это новая мобилизация, отправят ли на СВО?
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.