«Как страшно»: в СПЧ отреагировали на убийство молодого жителя Подмосковья Ахмедова назвала страшным происшествием расправу над россиянином в Подмосковье

Смерть молодого человека в результате конфликта в подмосковной Электростали вызывает страх перед общественным транспортом, заявила в своем Telegram-канале член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, главный редактор издания Regnum Марина Ахмедова. Инцидент, произошедший 19 января, привел к гибели 18-летнего парня от ножевых ранений.

По предварительным данным, причиной конфликта в автобусе стало замечание, сделанное одним из пассажиров компании молодых людей. По словам Ахмедовой, в Сети появляются противоречивые версии произошедшего, что затрудняет понимание полной картины.

Парни не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание. А пока только хочется сказать — как страшно ездить в автобусах, — заметила она.

Ранее задержанный по подозрению в убийстве житель признался, что не отдавал отчета своим действиям. По словам мужчины, у него с собой был нож, который он взял из квартиры. Как утверждает задержанный, между ним и погибшим произошел конфликт, в ходе которого он нанес жертве несовместимые с жизнью травмы. По предварительной информации, подозреваемый несколько раз ударил погибшего в туловище и шею ножом.