Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 22:46

«Как страшно»: в СПЧ отреагировали на убийство молодого жителя Подмосковья

Ахмедова назвала страшным происшествием расправу над россиянином в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Смерть молодого человека в результате конфликта в подмосковной Электростали вызывает страх перед общественным транспортом, заявила в своем Telegram-канале член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, главный редактор издания Regnum Марина Ахмедова. Инцидент, произошедший 19 января, привел к гибели 18-летнего парня от ножевых ранений.

По предварительным данным, причиной конфликта в автобусе стало замечание, сделанное одним из пассажиров компании молодых людей. По словам Ахмедовой, в Сети появляются противоречивые версии произошедшего, что затрудняет понимание полной картины.

Парни не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание. А пока только хочется сказать — как страшно ездить в автобусах, — заметила она.

Ранее задержанный по подозрению в убийстве житель признался, что не отдавал отчета своим действиям. По словам мужчины, у него с собой был нож, который он взял из квартиры. Как утверждает задержанный, между ним и погибшим произошел конфликт, в ходе которого он нанес жертве несовместимые с жизнью травмы. По предварительной информации, подозреваемый несколько раз ударил погибшего в туловище и шею ножом.

смерти
автобусы
Подмосковье
причины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Расшифрован секретный смысл заявлений участников ВЭФ
Насколько подешевеет доставка, когда курьеров заменят роботы
В Италии раскрыли дату и место похорон легендарного модельера
«Как страшно»: в СПЧ отреагировали на убийство молодого жителя Подмосковья
Сийярто объяснил, кто должен решать судьбу Гренландии
Мощное космическое явление началось в окрестностях Земли впервые за 24 года
«Кто к нам с мечом»: в Калининграде ответили Литве на слова о блокаде
Один из российских аэропортов временно прекратил работу
Чешский премьер купил глобус из-за Гренландии
Ультиматум Раневской, самоволка Быкова: как снимали «Буратино» 50 лет назад
МИД России выразил соболезнования Испании после столкновения поездов
В Словакии раскрыли, чем обернется кризис в отношениях ЕС с США
Он одевал Кеннеди и Тейлор: самые яркие кадры кутюрье Валентино Гаравани
Молдавия инициировала процедуру выхода из СНГ
Тело пропавшей актрисы Нади Кесумы нашли в Саудовской Аравии
«За столом»: Эрдоган призвал власти Ирана к мирному решению кризиса
Бурунов, Лоза, Хакамада: кого из знаменитостей кинули на деньги аферисты
Потерявшийся пять лет назад пес вернулся к хозяевам в США
«Слишком толстый»: Эштон Кутчер признался, почему его выгнали из Gucci
В Госдуме предложили ввести особый режим в Мариуполе из-за собак
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.