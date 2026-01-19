Тело пропавшей актрисы Нади Кесумы нашли в Саудовской Аравии

Тело малайзийской актрисы Нади Кесумы, пропавшей в Саудовской Аравии, найдено, сообщил ее муж в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, она умерла от сердечного приступа.

Кесуме стало плохо в международном аэропорту Джидды в день ее прибытия. Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Актрису объявили пропавшей без вести 15 января. Власти Саудовской Аравии подтвердили, что она покинула территорию аэропорта, после чего ее местонахождение установить не смогли. Кесума направлялась в Париж в составе группы из 21 человека и должна была сделать пересадку в Лондоне.

Ранее в Италии обнаружили тело 41-летней Федерики Торкуоло, пропавшей 10 дней назад. Ее захоронили рядом с рабочим местом мужа, который стал главным подозреваемым. По версии следствия, мужчина убил жену в их доме, после чего перевез и спрятал тело. При обыске на его одежде, на рабочем месте и в доме нашли пятна крови.

До этого в Екатеринбурге в съемной квартире нашли тело женщины, пропавшей три недели назад. Она приехала в город из Серова на два дня для процедуры перманентного макияжа, однако домой так и не вернулась. У погибшей остался 19-летний сын. Обстоятельства инцидента выясняются.