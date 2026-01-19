Пропавшую 10 дней назад женщину обнаружили похороненной у мужа на работе Pronews: в Италии пропавшую женщину нашли закопанной рядом с работой супруга

Тело 41-летней Федерики Торкуоло, пропавшей 10 дней назад в Италии, нашли захороненным рядом с рабочим местом ее мужа, сообщает Pronews.gr. Она исчезла в центральной части страны еще 8 января.

Труп обнаружили на территории сельскохозяйственного предприятия, которым владеет супруг погибшей. Сам мужчина отрицает свою причастность к преступлению. Однако, по данным прокуратуры, женщина была убита мужем в их семейном доме. Затем он привез тело к себе на работу и захоронил его. Обнаружили останки после того, как кто-то заметил торчащую из земли руку.

По словам знакомых, супруги приняли решение расстаться, но продолжали жить под одной крышей. Отмечается, что сразу после исчезновения женщины ее муж тщательно отмыл грузовик, который использовал для работы. На его одежде были найдены пятна крови. Такие же следы обнаружили и на рабочем месте, а также в самом доме.

Адвокат задержанного мужчины заявил, что его клиент собирался пойти в полицию, но его арестовали раньше. По предварительной версии, убийство произошло в ходе бытовой ссоры. Знакомые пары рассказали, что супруги выглядели счастливыми, даже была надежда на их воссоединение.

