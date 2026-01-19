Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 09:26

Пропавшую 10 дней назад женщину обнаружили похороненной у мужа на работе

Pronews: в Италии пропавшую женщину нашли закопанной рядом с работой супруга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Тело 41-летней Федерики Торкуоло, пропавшей 10 дней назад в Италии, нашли захороненным рядом с рабочим местом ее мужа, сообщает Pronews.gr. Она исчезла в центральной части страны еще 8 января.

Труп обнаружили на территории сельскохозяйственного предприятия, которым владеет супруг погибшей. Сам мужчина отрицает свою причастность к преступлению. Однако, по данным прокуратуры, женщина была убита мужем в их семейном доме. Затем он привез тело к себе на работу и захоронил его. Обнаружили останки после того, как кто-то заметил торчащую из земли руку.

По словам знакомых, супруги приняли решение расстаться, но продолжали жить под одной крышей. Отмечается, что сразу после исчезновения женщины ее муж тщательно отмыл грузовик, который использовал для работы. На его одежде были найдены пятна крови. Такие же следы обнаружили и на рабочем месте, а также в самом доме.

Адвокат задержанного мужчины заявил, что его клиент собирался пойти в полицию, но его арестовали раньше. По предварительной версии, убийство произошло в ходе бытовой ссоры. Знакомые пары рассказали, что супруги выглядели счастливыми, даже была надежда на их воссоединение.

Ранее стало известно, что американец Аллен Перес обвиняется в убийстве пяти младенцев за период с 1992 по 2001 год. К моменту предъявления обвинения мужчина уже находился в тюрьме, отбывая срок по другому уголовному делу. Останки одного из младенцев были найдены в затопленном кулере. Тело находилось в пластике и одеяле, а на дне емкости лежали тяжелые предметы.

убийства
Италия
захоронения
супруги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач объяснил феномен кислородного голодания у горожан зимой
Раскрыто, что ждет Долину за попытку самовольно вернуться в квартиру Лурье
Магнитные бури сегодня, 19 января: что завтра, головные боли, тошнота
Российского бизнесмена ждет суд после приготовления опасной шаурмы
«Быстрая капитуляция»: Дмитриев высказался по ситуации с Гренландией
В Минпросвещения объяснили, как будут работать оценки за поведение в школах
Житель Адыгеи притворился инвалидом ради получения страховой пенсии
Москвичам рассказали о неожиданном погодном повороте в ближайшие дни
В США няня-душитель убила ребенка за пять дней до его дня рождения
«Приходят внезапно»: названы правила, как не впустить в дом лже-газовщика
В Коми выросло число жертв взрыва в центре МВД
Эксперты заявили об «обвальной дедолларизации» мировой экономики
Военэксперт высказался о судьбе Красного Лимана
У «скандальной» квартиры Долиной заметили судебных приставов
Священник рассказал, как можно использовать крещенскую воду
Фарширую щуку рыбным фаршем — мое главное блюдо на Крещение!
Пеку расстегаи с семгой — моя праздничная выпечка на Крещение!
Бастрыкину доложат о расследовании вопиющего инцидента под Челябинском
Вспыльчивый водитель устроил стрельбу из-за парковочного места
Трамп пригласил Токаева в Совет мира по сектору Газа
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.