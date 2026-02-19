Зимняя Олимпиада — 2026
Власти Нью-Мексико займутся разгадкой страшной тайны ранчо Эпштейна

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Власти американского штата Нью-Мексико инициировали проверку информации о том, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальных преступлениях, мог приказать захоронить тела двух иностранных девушек на своем удаленном ранчо, сообщает Reuters со ссылкой на заявление местного Минюста. Поводом для разбирательства стали данные, содержащиеся в обнародованных материалах федерального Министерства юстиции.

Представитель ведомства Лорен Родригес уже направил запрос коллегам из Вашингтона с просьбой предоставить копию электронного письма 2019 года, в котором фигурируют эти обвинения. Документ ляжет в основу дальнейших следственных действий.

Ранее эксперты Организации Объединенных Наций в официальном заявлении выразили мнение, что факты, изложенные в обнародованных материалах о финансисте, подпадают под признаки преступлений против человечности. По оценке специалистов ООН, подобные деяния требуют судебного разбирательства в любых компетентных органах, включая национальные и международные инстанции.

