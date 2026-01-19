Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 22:25

«Кто к нам с мечом»: в Калининграде ответили Литве на слова о блокаде

Беспрозванных ответил замглавы МИД Литвы на угрозы Калининграду на литовском

Калининград, Россия Калининград, Россия Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных дал резкую оценку заявлению бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде региона. В своем Telegram-канале он процитировал известную фразу из исторического фильма «Александр Невский» на литовском языке.

Юргелявичус в интервью украинскому YouTube-каналу заявил, что в структурах НАТО якобы существует план по изоляции Калининградской области в случае прямого конфликта с Россией. Беспрозванных назвал это заявление необдуманным и ответил на литовском языке, чтобы, по его словам, «быстрее дошло».

Попалось на глаза необдуманное заявление экс-замглавы МИД Литвы. На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir žus («Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет»), — написал он.

Этот инцидент происходит на фоне постоянных заявлений Москвы о беспрецедентной активности Альянса у западных границ России. В Кремле неоднократно подчеркивали, что действия НАТО рассматриваются как потенциально опасные и Россия оставляет за собой право на адекватный ответ для защиты своих интересов.

Ранее власти Литвы подтвердили строительство полигона в районе Сувалкского коридора, соседствующего с Польшей, Калининградской областью и Белоруссией, он обойдется бюджету в €100 млн (9 млрд рублей). Новый военный объект займет площадь около 15 тыс. гектаров в Лаздийском районе, закрыв «брешь» в инфраструктуре южной части страны.

