Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Шурпа — наваристый суп, который традиционно готовится в кухнях Средней Азии и Кавказа. Богатый вкус и насыщенный аромат получается благодаря сочетанию специй, свежих овощей и правильно приготовленного мяса. В этом рецепте расскажем, как приготовить шурпу из говядины, чтобы порадовать себя и близких.
Перечень ингредиентов
- Говядина (берите на кости) — 600 г
- Картофель (лучше свежий) — 4-5 шт.
- Томаты — 2-3 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Сладкий болгарский перец — 2 шт.
- Луковица (среднего размера) — 2 шт.
- Зелень (петрушка, кинза) — по вкусу
- Зубчики чеснока — 2-3 шт.
- Зира — 1 ч. л.
- Перец черный (горошек) — 6–8 шт.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Соль поваренная пищевая — по вкусу
- Вода питьевая — 2,5–3 л
Способ приготовления
Хорошенько промойте мясо, нарежьте крупными кусочками. Отправьте говядину в подходящую емкость, залейте ледяной водой, дождитесь, пока закипит. Уберите образовавшуюся пенку, добавьте лаврушку и перец (горошек). Снизьте мощность плиты и варите пару часов до мягкости мяса.
В это время займитесь овощами: избавьте их от кожуры, нарежьте картошку крупными кубиками, а морковку — кружочками или брусочками, как вам больше нравится. Лук следует порезать полукольцами, сладкий перец — полосками, помидоры — дольками. Чеснок пропустите через пресс.
Когда говядина станет мягкой, закиньте в бульон картофель, морковку и лук. Варите 10–15 минут. Затем положите сладкий перец, томаты и пропущенный через чеснокодавку чеснок.
Отправьте в заготовку зиру, посолите по вкусу и продолжайте варить еще минут 15, пока овощи не станут мягкими.
Нарежьте свежие травы и бросьте их в суп за пару минут до готовности.
Подавайте шурпу горячей, украсив зеленью.
Советы:
- Чтобы вкус получился более насыщенным, используйте мясо с косточкой.
- Если хотите придать блюду пикантности, добавьте щепотку острого красного перца.
- Вместо помидоров можно использовать томатную пасту — 1-2 ст. л., разведенные в бульоне.
