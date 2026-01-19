Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 20:10

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Шурпа — очень вкусный восточный суп Шурпа — очень вкусный восточный суп Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Шурпа — наваристый суп, который традиционно готовится в кухнях Средней Азии и Кавказа. Богатый вкус и насыщенный аромат получается благодаря сочетанию специй, свежих овощей и правильно приготовленного мяса. В этом рецепте расскажем, как приготовить шурпу из говядины, чтобы порадовать себя и близких.

Перечень ингредиентов

  • Говядина (берите на кости) — 600 г
  • Картофель (лучше свежий) — 4-5 шт.
  • Томаты — 2-3 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Сладкий болгарский перец — 2 шт.
  • Луковица (среднего размера) — 2 шт.
  • Зелень (петрушка, кинза) — по вкусу
  • Зубчики чеснока — 2-3 шт.
  • Зира — 1 ч. л.
  • Перец черный (горошек) — 6–8 шт.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Соль поваренная пищевая — по вкусу
  • Вода питьевая — 2,5–3 л

Способ приготовления

Хорошенько промойте мясо, нарежьте крупными кусочками. Отправьте говядину в подходящую емкость, залейте ледяной водой, дождитесь, пока закипит. Уберите образовавшуюся пенку, добавьте лаврушку и перец (горошек). Снизьте мощность плиты и варите пару часов до мягкости мяса.

В это время займитесь овощами: избавьте их от кожуры, нарежьте картошку крупными кубиками, а морковку — кружочками или брусочками, как вам больше нравится. Лук следует порезать полукольцами, сладкий перец — полосками, помидоры — дольками. Чеснок пропустите через пресс.

Когда говядина станет мягкой, закиньте в бульон картофель, морковку и лук. Варите 10–15 минут. Затем положите сладкий перец, томаты и пропущенный через чеснокодавку чеснок.

Отправьте в заготовку зиру, посолите по вкусу и продолжайте варить еще минут 15, пока овощи не станут мягкими.

Нарежьте свежие травы и бросьте их в суп за пару минут до готовности.

Подавайте шурпу горячей, украсив зеленью.

Советы:

  • Чтобы вкус получился более насыщенным, используйте мясо с косточкой.
  • Если хотите придать блюду пикантности, добавьте щепотку острого красного перца.
  • Вместо помидоров можно использовать томатную пасту — 1-2 ст. л., разведенные в бульоне.

Посмотрите другой рецепт супа у нас на сайте: суп с лапшой.

