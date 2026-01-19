Молдавия инициировала процедуру выхода из СНГ МИД Молдавии: страна начала процедуру денонсации соглашений для выхода из СНГ

МИД Молдавии приступил к юридическим процедурам для полного выхода страны из Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил министр иностранных дел республики Михай Попшой в эфире Radio Moldova. Ведомство готовит к расторжению три основополагающих соглашения: учредительный договор СНГ, приложение к нему и устав организации.

Эти документы будут направлены в парламент после начала новой сессии. Ожидается, что правительство завершит внутренние процедуры к середине февраля, после чего решение перейдет на рассмотрение законодателей.

Республика Молдова официально перестанет быть частью СНГ. И этот процесс уже начался. Мы приняли это решение недавно. Начался процесс утверждения, — сказал Попшой.

После одобрения парламентом и завершения всех формальностей Молдавия окончательно прекратит свое участие в работе СНГ. Это станет завершением длительного процесса переориентации внешней политики республики, подтвердил Попшой.

Ранее МИД России сообщал, что продолжает получать сообщения о случаях дискриминации, необоснованных ограничений и некорректного обращения с гражданами России при въезде в Молдавию. В пресс-службе дипведомства попросили российских граждан взвесить все за и против и по возможности отложить поездку в республику.