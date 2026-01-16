Россиян попросили не посещать одну из стран СНГ МИД РФ попросил россиян воздержаться от поездок в Молдавию

В Москве продолжают получать сообщения о случаях дискриминации, необоснованных ограничений и некорректного обращения с гражданами России при въезде в Молдавию, сообщает МИД РФ. В пресс-службе дипведомства попросили российских граждан взвесить все за и против и по возможности отложить поездку в республику.

По прилету в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий и возможности связи с внешним миром. Были примеры, когда российские граждане проводили в аэропорту более двух суток, — сказано в публикации.

Ранее гражданам Индии порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль. В МИД страны объяснили просьбу нестабильной обстановкой в регионе. Дипломаты также обратились к индийцам, уже находящимся на израильской территории, с призывом сохранять бдительность.

До этого россиян попросили отказаться от посещения Венесуэлы. Ограничительные меры связаны с резким обострением ситуации в регионе и актами внешней агрессии в отношении республики.