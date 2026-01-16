Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 17:12

Россиян попросили не посещать одну из стран СНГ

МИД РФ попросил россиян воздержаться от поездок в Молдавию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Москве продолжают получать сообщения о случаях дискриминации, необоснованных ограничений и некорректного обращения с гражданами России при въезде в Молдавию, сообщает МИД РФ. В пресс-службе дипведомства попросили российских граждан взвесить все за и против и по возможности отложить поездку в республику.

По прилету в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий и возможности связи с внешним миром. Были примеры, когда российские граждане проводили в аэропорту более двух суток, — сказано в публикации.

Ранее гражданам Индии порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль. В МИД страны объяснили просьбу нестабильной обстановкой в регионе. Дипломаты также обратились к индийцам, уже находящимся на израильской территории, с призывом сохранять бдительность.

До этого россиян попросили отказаться от посещения Венесуэлы. Ограничительные меры связаны с резким обострением ситуации в регионе и актами внешней агрессии в отношении республики.

Молдова
МИД РФ
поездки
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснила, смогут ли роботы-доставщики заменить курьеров
В Самарской области разгорелся скандал из-за плесени в школьной запеканки
«Снайперская точность»: раскрыто, почему Киев скрыл последствия «Орешника»
Заслуженный тренер РФ назвал фаворитов Australian Open среди россиян
Крах династии Пугачевой: почему Орбакайте, Пресняков и Галкин проиграли все
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 63 БПЛА за шесть часов
Военкомы час катали мужчину по Одессе и требовали $6 тыс. за освобождение
Россиянку посадили на 10 месяцев за попытку продать почку
Роскосмос представит Путину инновационное открытие российских инженеров
«Не просто курьезный эпизод»: эксперт о передаче «нобелевки» Трампу
Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила свой поступок со святой водой
Отец шесть лет насиловал дочь и угрожал ей детским домом
Пенсионеров в российском доме престарелых кормили колбасой с ветпрепаратом
Задыхаются без русских: рост цен, банкротства — финская экономика рушится
«Берут за жабры»: экс-нардеп высмеял обвинение Тимошенко в сторону Украины
Экс-замначальника метро Москвы выступил с решительным заявлением в суде
Экс-нардеп ответил, чем чревато для Украины повышение налогов ради кредита
Знаменитый экс-теннисист оценил шансы россиян на Australian Open
Стала известна причина смерти футболиста Акимова
Хирурги откачали литр жидкости из сердца мужчины
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.