Стало известно, что экс-глава МИД Словакии написал Эпштейну о девушках Экс-глава МИД Словакии Лайчак писал Эпштейну о красивых девушках из Молдавии

Бывший министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак писал американскому финансисту Джеффри Эпштейну, что молдавские женщины «хорошенькие». Он также передал своему собеседнику привет из «любимой Молдовы», пишет издание NewsMaker.

Судя по переписке с Эпштейном, Лайчак встречался не только с чиновниками из Кишинева и Тирасполя. Общаясь с Эпштейном, словацкий министр передает тому привет из «любимой Молдовы», а также отмечает, что «девушки и правда хорошенькие», — сказано в материале.

Поясняется, что во время переписки Лайчак посещал Молдавию и встречался с несколькими политиками. С учетом этой публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 млн файлов, указали журналисты.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал брата короля Великобритании Карла III Эндрю дать показания перед Конгрессом США. Журналисты уточнили, что он хочет услышать показания касательно его связей с известным финансистом Эпштейном.

До этого представитель бизнесмена Билла Гейтса выступил с опровержением утверждений, содержащихся в новых документах по делу Джеффри Эпштейна. В них, как передавали СМИ, финансист писал, что миллиардер якобы заразился венерическим заболеванием во время вечеринок с девушками «русского происхождения» на вилле.