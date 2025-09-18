Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 20:34

В Госдуме назвали главную причину экономических проблем Финляндии

Депутат Милонов: разрыв с Москвой буквально «похоронил» финскую экономику

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкое ухудшение экономического положения на юго-востоке Финляндии связано не только с отсутствием российских туристов, но и с закрытием местных бизнесов из-за решений финского правительства разорвать отношения с Москвой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что у Финляндии и России до разрыва отношений со стороны Хельсинки стремительно развивалось приграничное сотрудничество.

В годы, предшествующие разрыву отношений, финский бизнес активно вкладывался в развитие инфраструктуры: были построены торговые комплексы, системы обслуживания, новые гостиницы, заправки и прочее, отметил Милонов.

В результате политического решения Хельсинки, направленного против интересов собственного народа, регион находится в состоянии глубочайшей депрессии. Многие предприниматели взяли кредиты на развитие бизнеса. Из-за политики бизнес не развивается, но эти кредиты надо отдавать. Поэтому пошла волна финансовых неудач, банкротств. Они буквально «похоронили» свою экономику, — пояснил Милонов.

Ранее член Совета безопасности и специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что со стороны юго-востока Финляндии слышны «стоны и жалобы» на политику властей, экономика рухнула и происходит «обезлюживание» региона .

