18 сентября 2025 в 20:14

В Госдуме объяснили, почему у Финляндии посыпалась экономика

Депутат Толмачев: экономика Финляндии в кризисе без российских денег

Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller/imageBROKER.com/Global Look Press

Разрыв отношений с Россией разрушил иллюзии о самодостаточности Финляндии, причем болезненным для финнов образом, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, именно российские туристы держали на плаву городки и деревни юго-востока Финляндии.

Европейские страны проходят через этап, на котором их иллюзии о самодостаточности развенчиваются, причём болезненным образом. Удар от разрыва отношений с Россией приходится по всем фронтам, что называется, и об ущербе европейцам молчать уже невозможно, — сказал Толмачев.

Как отметил парламентарий, Финляндия внезапно для себя обнаружила, что после прекращения нормальных связей с Россией у нее посыпалась не только экономика, во многом завязанная на Россию. Финны выяснили, что «на дно» идет сама страна: вслед за исчезновением русских туристов из ряда областей стали уезжать и сами ее граждане.

Наши путешественники одним своим присутствием создавали рабочие места в Финляндии, «держали» туристические городки и деревни на плаву, а теперь местные жители, оставшиеся без средств к существованию, покидают дома: нет России — нет смысла, — заключил Толмачев.

Ранее в Финляндии признали катастрофические последствия разрыва отношений с РФ. Премьер-министр страны Петтери Орпо пояснил, что из-за закрытия границы финская лесная промышленность лишилась 10 млн кубометров древесины, а местные компании потеряли миллиарды евро инвестиций в России.

