С 1 января в России заработают новые меры соцподдержки

С 1 января 2026 года в России начнется масштабное обновление системы социальной поддержки, заявил RT депутат Госдумы Никита Чаплин. Главным изменением станет индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей. Этот показатель станет базой для автоматического пересчета большинства социальных пособий.

Более высокий МРОТ задает новую планку доходов, что важно для общей экономической динамики, — пояснил депутат.

Для работающих родителей с двумя и более детьми вводится новая мера поддержки — «налоговый кешбэк». Механизм позволит семьям, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов, вернуть часть уплаченного НДФЛ. По словам парламентария, данная льгота направлена на реальное увеличение располагаемых доходов многодетных граждан и является частью долгосрочной стратегии по развитию института семьи.

Важные изменения затронут и сектор самозанятых, для которых запускается эксперимент по добровольному социальному страхованию. Плательщики налога на профессиональный доход теперь смогут самостоятельно отчислять взносы в Социальный фонд, что даст им право на получение пособий по временной нетрудоспособности. Этот шаг сделает работу на себя более защищенной и привлекательной с точки зрения трудовых гарантий.

