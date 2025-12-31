Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 13:58

Ветеранам СВО упростили запуск своего бизнеса

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Правительство РФ утвердило новые правила предоставления социальной помощи ветеранам специальной военной операции, сообщила пресс-служба кабмина. С 2026 года участники СВО, признанные безработными, смогут заключать социальный контракт на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности без оценки среднедушевого дохода семьи.

Ранее для получения господдержки нужно было подтвердить статуса малоимущего, но теперь этот критерий полностью отменен. Единовременная выплата на открытие своего дела в рамках социального контракта составляет до 350 тыс. рублей. Новые нормы распространяются не только на самих участников боевых действий, но и на их близких.

Таким же правом смогут воспользоваться супруги ветеранов — инвалидов I или II группы в случае отказа самого ветерана от этой помощи, — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что участники СВО, которые лишились рук или ног, могут получить бионические протезы бесплатно по государственной программе через Социальный фонд России. Для этого достаточно прийти в поликлинику, пройти осмотр у нескольких врачей и сдать анализы.

участники СВО
законы
бизнес
Кабмин
