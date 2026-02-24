Иран пообещал заключить сделку с США

Иран возобновит переговоры с США в Женеве с решимостью добиться справедливого соглашения в кратчайшие сроки, сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в Х. По его словам, существует историческая возможность заключить беспрецедентное соглашение, основанное на взаимной выгоде.

Основываясь на договоренностях, достигнутых в предыдущем раунде переговоров, Иран возобновит переговоры с США в Женеве с решимостью добиться справедливого и равноправного соглашения в кратчайшие сроки, — говорится в заявлении главы МИД.

Ранее сообщалось, что новые переговоры между Ираном и США могут пройти уже в марте. По информации иранского анонимного источника, обе стороны не исключают заключения временного соглашения.

До этого сообщалось, что команда президента США Дональда Трампа изучает различные сценарии действий в отношении Ирана, включая возможность физического устранения его высших руководителей. В числе потенциальных целей называются верховный лидер аятолла Али Хаменеи, его сын Моджтаба и ряд других религиозных деятелей.