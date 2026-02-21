США рассматривают устранение важного ближневосточного политика

Зимняя Олимпиада — 2026
Axios: США рассматривают возможность устранить верховного лидера Ирана Хаменеи

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает вариант физического устранения высшего руководства Ирана как один из сценариев развития событий вокруг Тегерана. По данным портала Axios, среди обсуждаемых опций — ликвидация верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, его сына Моджтабы, а также других религиозных деятелей.

У них США есть варианты на любой сценарий. Один из сценариев предусматривает устранение аятоллы и его сына, а также мулл. Никто, включая самого Трампа, не знает, какой именно сценарий будет в итоге выбран, — указано в публикации.

Источники издания сообщили, что план был представлен президенту США несколько недель назад на закрытых совещаниях с участием представителей силовых ведомств. При этом окончательное решение еще не принято, и ни один из сценариев пока не утвержден.

Ранее востоковед Олег Макаренко, доцент МПГУ, выразил мнение, что возможная военная операция США против Ирана, которую эксперты прогнозировали уже на 21 февраля, в ближайшей перспективе не состоится. Специалист считает такой шаг слишком опасным для Вашингтона. По его словам, если военные готовы, это не означает, что готовы все остальные.

