20 февраля 2026 в 15:31

«Ставки слишком высоки»: политолог оценил вероятность операции США в Иране

Политолог Макаренко: США не предпримут военных действий в Иране в ближайшие дни

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Операция США в Иране, которая, по оценкам экспертов, может начаться уже 21 февраля, не будет реализована в ближайшее время, высказал мнение в эфире «Соловьев. LIVE» востоковед, доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ Олег Макаренко. По его словам, это слишком рискованный шаг для Вашингтона.

Я думаю, что в субботу ничего не начнется и в ближайшее время. <…> К завтрашнему дню я не думаю, что примут решение о том, чтобы начать боевые действия. Слишком высоки ставки для того же самого президента [США Дональда] Трампа. <…> Если военные готовы, это не означает, что готовы все остальные, — подчеркнул Макаренко.

Политолог также прокомментировал позицию Израиля, заявляющего о готовности вести активные боевые действия против Тегерана. По словам эксперта, Тель-Авив всегда использует воинственную риторику, чтобы использовать Вашингтон для решения своих проблем.

Он (Израиль. — NEWS.ru) и отправляет туда Дональда Трампа решить все проблемы Израиля при помощи вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, — высказал мнение востоковед.

Ранее источник CBS сообщили, что Трамп получил уведомление о готовности вооруженных сил к возможным боевым действиям против Ирана уже 21 февраля. При этом операция может и не начаться в ближайшие выходные.

США
Иран
Дональд Трамп
Израиль
конфликты
