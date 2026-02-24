Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 21:52

Россиянин расстроился из-за маленьких яиц и пожаловался в Роспотребнадзор

В Смоленске мужчина пожаловался в Роспотребнадзор на слишком маленькие яйца

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Житель Смоленска пожаловался в Роспотребнадзор после того, как купленные в мобильном приложении торговой сети куриные яйца категории С0 оказались слишком маленькими, сообщает издание «Рабочий путь». Получив заказ, мужчина взвесил продукт и обнаружил несоответствие заявленным стандартам.

Согласно ГОСТу 31654-2012, яйца отборной категории должны весить от 65 до 74,9 грамма за штуку. Однако фактический вес десяти яиц, приобретенных смолянином, составил от 51 до 63 граммов. Общая масса упаковки оказалась всего 567 граммов вместо положенных 650–749 граммов.

Таким образом, покупатель, заплативший за продукт высшей категории, получил яйца, которые по весу соответствуют среднему значению между второй и третьей категорией. В Роспотребнадзоре подтвердили факт обращения и начали проверку: акционерному обществу объявлено предостережение.

Ранее Федеральная антимонопольная служба инициировала проверку ценообразования на социально значимые сорта хлеба. Ведомство поручило региональным управлениям изучить обоснованность цен, установленных производителями, и пообещало применить меры в случае выявления нарушений.

россияне
продукты
Роспотребнадзор
жалобы
проверки
магазины
