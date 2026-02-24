Врач дал советы, как правильно есть макароны худеющим Гастроэнтеролог Логинов призвал худеющих есть только твердые сорта макарон

Тем, кто пытается активно похудеть, следует есть исключительно твердые сорта макарон — на их упаковке должно быть обозначение «Группа А» или «1 класс», заявил «Чемпионату» гастроэнтеролог Владимир Логинов. Кроме того, по его словам, важно готовить их до состояния аль денте.

Переваренные макароны теряют структуру, а их гликемический индекс резко увеличивается, предупредил Логинов. Помимо правильной готовки, важно отслеживать содержание белка в продукте. Этот показатель должен быть не менее 12-13 г на 100г сухих макарон.

Вдобавок к этому врач посоветовал контролировать порцию блюда. Объем макарон не должен превышать 120-150 г на человека. Наконец, немаловажно грамотно сочетать этот продукт с другими. По словам специалиста, 50% тарелки должны занимать овощи, 25% — рыба, мясо, морепродукты, тофу или бобовые, а остальные 25% — сами макароны.

