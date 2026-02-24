Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 17:29

Врач дал советы, как правильно есть макароны худеющим

Гастроэнтеролог Логинов призвал худеющих есть только твердые сорта макарон

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тем, кто пытается активно похудеть, следует есть исключительно твердые сорта макарон — на их упаковке должно быть обозначение «Группа А» или «1 класс», заявил «Чемпионату» гастроэнтеролог Владимир Логинов. Кроме того, по его словам, важно готовить их до состояния аль денте.

Переваренные макароны теряют структуру, а их гликемический индекс резко увеличивается, предупредил Логинов. Помимо правильной готовки, важно отслеживать содержание белка в продукте. Этот показатель должен быть не менее 12-13 г на 100г сухих макарон.

Вдобавок к этому врач посоветовал контролировать порцию блюда. Объем макарон не должен превышать 120-150 г на человека. Наконец, немаловажно грамотно сочетать этот продукт с другими. По словам специалиста, 50% тарелки должны занимать овощи, 25% — рыба, мясо, морепродукты, тофу или бобовые, а остальные 25% — сами макароны.

Ранее гастроэнтеролог Клара Сычугова заявила, что употребление чая с имбирем или мятой может облегчить симптомы переедания. Кроме того, по ее словам, после обильного приема пищи следует выйти на свежий воздух и пройтись несколько минут.

похудение
продукты
врачи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Итальянка порезала мужа из-за отмененного пенальти «Наполи»
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»
Дуров отреагировал на уголовное дело против него
МИД России отменил свои рекомендации по одной латиноамериканской стране
Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Фон дер Ляйен поставила Киеву задачу по российской нефти
В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти
Модель и звезда мема про Bentley дебютировала на показе в Лондоне
Самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и подпалил аэропорт
Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников
Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине
В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам
Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта
На Бали похищен скамер — сын украинского авторитета: кто он — подробности
Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области
Стало известно, чем наградили дворника за спасение ребенка
Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше
Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.