Терапевт объяснила, почему после обеда появляется сонливость

Послеобеденная сонливость связана с тем, что организм направляет все свои силы на переваривание и начинает вырабатывать инсулин, заявила «Радио 1» терапевт Ольга Сиваева. Она отметила, что после приема пищи кровь резко приливает к желудку и кишечнику, а мозг утрачивает часть кислорода. Это и приводит к легкой заторможенности.

Когда человек ест углеводы: особенно быстрые — белый рис, выпечку, сладости — содержание глюкозы в крови резко растет, а затем так же резко падает. Этот скачок и выброс инсулина и вызывает сонливость, — пояснила Сиваева.

Она добавила, что после приема еды снижается выработка гормона орексина — именно он отвечает за бодрость. Чтобы избавиться от послеобеденной сонливости, нужно заменить быстрые углеводы на сложные и добавить в рацион больше клетчатки и белка. Порцию при этом следует сократить. Взбодриться после обеда помогут небольшие прогулки на свежем воздухе, заключила врач.

