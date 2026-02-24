Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 16:22

Терапевт объяснила, почему после обеда появляется сонливость

Терапевт Сиваева: послеобеденная сонливость связана с выработкой инсулина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Послеобеденная сонливость связана с тем, что организм направляет все свои силы на переваривание и начинает вырабатывать инсулин, заявила «Радио 1» терапевт Ольга Сиваева. Она отметила, что после приема пищи кровь резко приливает к желудку и кишечнику, а мозг утрачивает часть кислорода. Это и приводит к легкой заторможенности.

Когда человек ест углеводы: особенно быстрые — белый рис, выпечку, сладости — содержание глюкозы в крови резко растет, а затем так же резко падает. Этот скачок и выброс инсулина и вызывает сонливость, — пояснила Сиваева.

Она добавила, что после приема еды снижается выработка гормона орексина — именно он отвечает за бодрость. Чтобы избавиться от послеобеденной сонливости, нужно заменить быстрые углеводы на сложные и добавить в рацион больше клетчатки и белка. Порцию при этом следует сократить. Взбодриться после обеда помогут небольшие прогулки на свежем воздухе, заключила врач.

Ранее нутрициолог Елена Желянина заявила, что овсяная крупа представляет собой ценный источник различных витаминов. По ее словам, клетчатка в ее составе способствует улучшению барьерной функции кишечника и усилению чувства насыщения.

здоровье
рацион
врачи
продукты
