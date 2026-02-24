Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 17:42

Россиянка лишилась матки после родов в перинатальном центре

В Амурской области женщине удалили матку после родов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница Благовещенска лишилась матки после родов в областном перинатальном центре, сообщает Amur.life. Теперь 34-летняя Анна не может иметь детей и винит в этом врачей, которые, по ее мнению, вовремя не провели кесарево сечение.

Женщина, сама работающая в областной больнице, поступила в перинатальный центр 12 ноября 2025 года. В ночь на 16 ноября у нее отошли воды, весь следующий день продолжались сильные схватки, но врачи осмотрели роженицу лишь в последний момент. Диагностировав «клинически узкий таз», ее экстренно отправили на операцию. Дочь Анны родилась с асфиксией и родовыми травмами, три дня провела в реанимации.

После кесарева состояние женщины ухудшалось: появились боли, затем поднялась температура, от шва пошел зловонный запах. Родственники настояли на дополнительном обследовании.

На 10-й день после родов пациентке с диагнозом «острый перитонит и сепсис» провели операцию, в ходе которой удалили матку и маточные трубы. Впоследствии потребовались дополнительные санации брюшной полости. Свою дочь женщина впервые увидела только через полтора месяца, а выписали ее из больницы лишь 8 января.

Проверка областной больницы нарушений не выявила, комиссия сочла помощь оказанной в полном объеме. Анна обратилась в СК, Росздравнадзор и Минздрав с требованием возбудить уголовное дело. В УМВД начали проверку.

Ранее заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор Виктор Радзинский заявил, что, чем больше кесаревых сечений перенесла женщина, тем меньше она родит. По его словам, когда плод проходит через естественные родовые пути, он тренируется жить вне утробы матери.

