26 августа 2025 в 11:14

Гинеколог предупредил о последствиях кесарева сечения

Профессор Радзинский: прохождение плода через родовые пути — тренировка жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем больше кесаревых сечений перенесла женщина, тем меньше она родит, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор Виктор Радзинский. По его словам, когда плод проходит через естественные родовые пути, он тренируется жить вне утробы матери.

Косметических дефектов [при кесаревом сечении] никаких нет, но ведь дело совсем в другом. Природа придумала очень грамотно: прохождение ребенка через естественные родовые пути — это для плода и есть тренировка жизни вне утробы, подготовка к первому вдоху, который должен быть естественным, как только ребенок появился на белый свет. Тогда дети гораздо лучше адаптируются к внешней жизни, — сказал ученый.

Ранее врач-диетолог Елена Хохлова заявила NEWS.ru, что некоторые пищевые вещества, например цинк, могут повысить шансы мужчины зачать ребенка. По ее словам, этот минерал, который, в частности, содержится в мясе и морепродуктах, отвечает за производство тестостерона. Кроме этого, подчеркнула врач, для мужчин, которые хотят зачать ребенка, будет полезен витамин D.

Она отметила, что важным элементом для мужского здоровья еще является магний, содержащийся в шпинате, орехах и бобовых. По ее словам, также полезны омега-3 жирные кислоты, которые помогают повысить качество спермы. Как подчеркнула врач, ими богата рыба и грецкие орехи.

гинекологи
роды
советы
новорожденные
Анна Акимова
А. Акимова
