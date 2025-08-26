Гинеколог предупредил о последствиях кесарева сечения

Чем больше кесаревых сечений перенесла женщина, тем меньше она родит, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор Виктор Радзинский. По его словам, когда плод проходит через естественные родовые пути, он тренируется жить вне утробы матери.

Косметических дефектов [при кесаревом сечении] никаких нет, но ведь дело совсем в другом. Природа придумала очень грамотно: прохождение ребенка через естественные родовые пути — это для плода и есть тренировка жизни вне утробы, подготовка к первому вдоху, который должен быть естественным, как только ребенок появился на белый свет. Тогда дети гораздо лучше адаптируются к внешней жизни, — сказал ученый.

Ранее врач-диетолог Елена Хохлова заявила NEWS.ru, что некоторые пищевые вещества, например цинк, могут повысить шансы мужчины зачать ребенка. По ее словам, этот минерал, который, в частности, содержится в мясе и морепродуктах, отвечает за производство тестостерона. Кроме этого, подчеркнула врач, для мужчин, которые хотят зачать ребенка, будет полезен витамин D.

Она отметила, что важным элементом для мужского здоровья еще является магний, содержащийся в шпинате, орехах и бобовых. По ее словам, также полезны омега-3 жирные кислоты, которые помогают повысить качество спермы. Как подчеркнула врач, ими богата рыба и грецкие орехи.