Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 18:48

Сиделка ограбила двух пенсионеров ради онлайн-игр

В Сингапуре сиделка украла у пенсионера более 700 тыс. рублей ради онлайн-игр

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Сингапуре 41-летняя сотрудница компании по уходу за пожилыми людьми Берналес Дервин Сория обвиняется в краже крупной суммы денег у своих подопечных, передает The Straits Times. Средства она тратила на онлайн-игры.

Суд установил, что сотрудница фирмы Aseana Caregivers Сория присвоила $10 тыс. (774,5 тыс. рублей) 80-летнего пациента с деменцией, используя его банковскую карту. Она восемь раз снимала деньги с 27 марта по 1 апреля, когда карта оставалась без присмотра.

Кроме того, злоумышленница совершила девять незаконных транзакций на общую сумму около $1800 (139,4 тыс. рублей), используя реквизиты кредитной карты 75-летнего мужчины, которому помогала во время визитов в больницу. Деньги были потрачены на покупку игровой валюты для онлайн-игр.

Правда вышла наружу, когда брат первого пострадавшего проверил его банковский счет. На нем были обнаружены подозрительные операции, и потерпевший обратился в полицию.

29 декабря подсудимая признала свою вину по обвинениям в краже и мошенничестве. Суд постановил огласить приговор 22 января 2026 года.

Ранее во Владивостоке сиделку обвинили в систематических избиениях 90-летней жительницы с инвалидностью первой степени. Родственники обнаружили многочисленные следы побоев и другие проблемы со здоровьем у пожилой женщины. По их словам, сиделка плохо выполняла свои обязанности и забирала пенсию бабушки.

Сингапур
сиделки
пенсионеры
кражи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков рассказал, что США рекомендовали Зеленскому
ВСУ атаковали резиденцию Путина: что произошло, реакция, что сказал Лавров
Ушаков посчитал, сколько раз в 2025 году общались Путин и Трамп
Названы самые популярные языки в мире
В России начнут ежегодно проводить Неделю космоса
Кастрированный маньяк: следователь рассказал про странное дело из нулевых
Главу муниципалитета задержали по делу о взрыве 20-летней давности
Вор избил сотрудника магазина за просьбу вернуть украденное
Генпрокуратура дала отпор американскому университету с двойным дном
Соседи Долиной раскрыли, как встретят Лурье после переезда
Трамп провел разговор с Путиным
Глоба назвала судьбоносные даты 2026 года
Марочко раскрыл, что поможет развить наступление на Славянск
«Инопланетный корабль» снова привлек внимание ученых
Российская лыжница Непряева показала 27-й результат в Италии
Конгрессвумен Грин рассказала, кто виноват в росте госдолга США и войнах
Россиянам дали неутешительный прогноз по росту цен на жилье в 2026 году
Запекаю утиные ножки конфи: мясо, отваливающееся от кости!
В Госдуме назвали истинную цель атаки ВСУ на резиденцию Путина
«Порода»: известный продюсер заявил о преимуществе Долиной перед Кадышевой
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.