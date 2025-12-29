Сиделка ограбила двух пенсионеров ради онлайн-игр В Сингапуре сиделка украла у пенсионера более 700 тыс. рублей ради онлайн-игр

В Сингапуре 41-летняя сотрудница компании по уходу за пожилыми людьми Берналес Дервин Сория обвиняется в краже крупной суммы денег у своих подопечных, передает The Straits Times. Средства она тратила на онлайн-игры.

Суд установил, что сотрудница фирмы Aseana Caregivers Сория присвоила $10 тыс. (774,5 тыс. рублей) 80-летнего пациента с деменцией, используя его банковскую карту. Она восемь раз снимала деньги с 27 марта по 1 апреля, когда карта оставалась без присмотра.

Кроме того, злоумышленница совершила девять незаконных транзакций на общую сумму около $1800 (139,4 тыс. рублей), используя реквизиты кредитной карты 75-летнего мужчины, которому помогала во время визитов в больницу. Деньги были потрачены на покупку игровой валюты для онлайн-игр.

Правда вышла наружу, когда брат первого пострадавшего проверил его банковский счет. На нем были обнаружены подозрительные операции, и потерпевший обратился в полицию.

29 декабря подсудимая признала свою вину по обвинениям в краже и мошенничестве. Суд постановил огласить приговор 22 января 2026 года.

Ранее во Владивостоке сиделку обвинили в систематических избиениях 90-летней жительницы с инвалидностью первой степени. Родственники обнаружили многочисленные следы побоев и другие проблемы со здоровьем у пожилой женщины. По их словам, сиделка плохо выполняла свои обязанности и забирала пенсию бабушки.