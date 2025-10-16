Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 12:00

Сиделка годами избивала и грабила 90-летнюю подопечную

Во Владивостоке сиделка скрылась после обвинений в избиениях пенсионерки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сиделку обвинили в систематических избиениях 90-летней жительницы Владивостока с инвалидностью первой степени, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам родственников, нанятая работница не следила за бабушкой и забирала ее пенсию.

Холодильник пустой, еды нет, бабушка лежит в вонючем подгузнике, вся затхлая, и тут уже стало все понятно, более чем, — рассказала внучка пострадавшей.

По ее словам, сиделка, работавшая с февраля 2022 года, жестоко обращалась в женщиной. Во время внезапного визита родственники обнаружили на теле бабушки многочисленные следы побоев, пролежни, также она не может двигать одной рукой.

Родные также утверждают, что работница тайно сдавала кровать в квартире, после вызова полиции она скрылась. В настоящее время пострадавшая находится в частном пансионате, семья ожидает ответа от правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что под Петербургом водитель каршеринга насмерть сбил пенсионерку на загородной трассе и скрылся с места происшествия. Автомобиль Belgee Х50 после наезда на женщину, шедшую по обочине, вылетел в кювет и перевернулся, а тело погибшей обнаружили прибывшие на место сотрудники полиции и скорой помощи.

пенсионеры
Владивосток
сиделки
происшествия
Приморский край
Россия
деньги
родственники
