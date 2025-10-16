Под Петербургом водитель каршеринга насмерть сбил пенсионерку

Водитель каршерингового автомобиля насмерть сбил пенсионерку в Ленинградской области, сообщает «Петербург2». После аварии автолюбитель скрылся с места происшествия. Ведутся его поиски.

Как сообщили правоохранители, автомобиль Belgee Х50, принадлежащий одному из сервисов аренды, двигался по загородной трассе. Водитель не справился с управлением и сбил женщину, которая шла по обочине навстречу транспортному потоку. От удара иномарку выбросило с проезжей части в кювет, где она перевернулась.

Женщина скончалась на месте еще до приезда медиков. Прибывшие на вызов сотрудники полиции и скорой помощи обнаружили лишь разбитый автомобиль и тело погибшей.

