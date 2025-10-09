Двое детей стали жертвами ДТП в Краснодарском крае МВД: двое детей и двое взрослых погибли при ДТП в Краснодарском крае

На автодороге Джубга — Сочи 9 октября столкнулись две легковые машины, сообщила пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. Допустил неуправляемый занос и выехал на встречную полосу 32-летний водитель Mercedes, в результате чего погибли двое детей и двое взрослых.

Автомобиль столкнулся с большегрузом Volvo с полуприцепом. Предварительно, водитель легковушки не учел метеорологические условия.

В результате ДТП водитель легкового авто и трое пассажиров: женщина 30 лет и двое детей 2 и 4 лет скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи, — говорится в публикации.

