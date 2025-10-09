Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 21:54

Двое детей стали жертвами ДТП в Краснодарском крае

МВД: двое детей и двое взрослых погибли при ДТП в Краснодарском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На автодороге Джубга — Сочи 9 октября столкнулись две легковые машины, сообщила пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. Допустил неуправляемый занос и выехал на встречную полосу 32-летний водитель Mercedes, в результате чего погибли двое детей и двое взрослых.

Автомобиль столкнулся с большегрузом Volvo с полуприцепом. Предварительно, водитель легковушки не учел метеорологические условия.

В результате ДТП водитель легкового авто и трое пассажиров: женщина 30 лет и двое детей 2 и 4 лет скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Абхазии произошло смертельное ДТП с участием экскурсионного автобуса. Погибла одна жительница Ставрополья, еще несколько пострадали. Транспортное средство в горах съехало с дороги и сорвалось в пропасть около села Акармара.

До этого стало известно, что каршеринговый Volkswagen Polo в Новосибирске пролетел на большой скорости и заехал на остановку, где в тот момент находились люди. По предварительной информации, один человек погиб. За рулем автомобиля находился молодой мужчина вместе с двумя пассажирами. По словам очевидцев, они не получили серьезных травм.

ДТП
Краснодарский край
смерти
дети
