09 октября 2025 в 21:38

Туристка из России погибла при ДТП в Абхазии

Губернатор Владимиров: россиянка погибла в Абхазии при срыве автобуса в пропасть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Абхазии произошло смертельное ДТП с участием экскурсионного автобуса, сообщил в Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Погибла одна жительница региона, еще семеро пострадали. По информации главы края, транспортное средство в горах съехало с дороги и сорвалось в пропасть около села Акармара.

В Абхазии произошел несчастный случай с нашими земляками. <…> К глубокому сожалению, среди пассажиров есть погибший. <…> Трое получили помощь на месте, четверо госпитализированы в медучреждение республики,написал Владимиров.

По данным МЧС Абхазии, спасатели оперативно извлекли на поверхность всех пострадавших, включая тело погибшей. Власти Ставропольского края организовали взаимодействие с абхазскими медиками для помощи остальным туристам.

Одному пациенту в настоящее время проводят оперативное лечение, остальным — дополнительные медицинские обследования, — уточнила пресс-служба Минздрава Абхазии.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Немного позже будет составлен полный список пассажиров.

Ранее сообщалось, что в акватории Гагры утонула 75-летняя россиянка из Рязани. Ее тело обнаружили очевидцы трагедии, которые вызвали на место спасателей.

россиянки
смерти
Абхазия
ДТП
