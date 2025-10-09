Туристка из России погибла при ДТП в Абхазии

В Абхазии произошло смертельное ДТП с участием экскурсионного автобуса, сообщил в Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Погибла одна жительница региона, еще семеро пострадали. По информации главы края, транспортное средство в горах съехало с дороги и сорвалось в пропасть около села Акармара.

В Абхазии произошел несчастный случай с нашими земляками. <…> К глубокому сожалению, среди пассажиров есть погибший. <…> Трое получили помощь на месте, четверо госпитализированы в медучреждение республики, — написал Владимиров.

По данным МЧС Абхазии, спасатели оперативно извлекли на поверхность всех пострадавших, включая тело погибшей. Власти Ставропольского края организовали взаимодействие с абхазскими медиками для помощи остальным туристам.

Одному пациенту в настоящее время проводят оперативное лечение, остальным — дополнительные медицинские обследования, — уточнила пресс-служба Минздрава Абхазии.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Немного позже будет составлен полный список пассажиров.

