Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 03:01

Ким Чен Ын обратился к российским артистам

Ким Чен ЫН поблагодарил российских артистов за выступления в Пхеньяне

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт российских артистов в Пхеньяне, посвященный 80-летию Трудовой партии Кореи. По окончании выступления политик лично поднялся на сцену, чтобы выразить признательность российским исполнителям, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Мероприятие прошло в художественном театре «Мансудэ» при участии высшего руководства страны. Лидер КНДР отметил важность культурного мероприятия для укрепления отношений между Москвой и Пхеньяном.

Российским деятелям искусства была передана корзина цветов от имени товарища Ким Чен Ына. Товарищ Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт, — указано в сообщении СМИ.

В концерте приняли участие артисты Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес» и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ. Среди гостей присутствовали министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и сестра лидера Ким Е Чжон.

Ранее сообщалось о прибытии в северокорейскую столицу певца Ярослава Дронова (SHAMAN) и певицы Александры Воробьевой. Дронов уже выступал в КНДР, его первый концерт прошел с большим успехом 15 августа.

КНДР
Ким Чен Ын
благодарность
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский флаг взвился над важнейшим городом Харьковской области
«Идея глупая»: в США оценили намерения властей поставить Украине Tomahawk
Россиянам раскрыли важный нюанс замены ванны на душевую кабину
Стало известно о первом применении гибридного снаряда в Днепре
В России введут изменения в процедуру оплаты услуг ЖКХ
Аборт, абьюз родителей, слова об СВО: где сейчас Юлия Меньшова
Трамп раскрыл, куда уходит проданное НАТО американское оружие
Приметы 10 октября: Савватий Пчельник — едим мед и печем пряники
Ким Чен Ын обратился к российским артистам
Загнутся без еды и снарядов: ВС РФ разносят логистику ВСУ от Сум до Полтавы
В Госдуме назвали главную проблему режима самозанятости
Дуров в день рождения опубликовал мрачный прогноз
США направят в Израиль порядка 200 военнослужащих
Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги
Нетаньяху назвал персону, без которой бы соглашение по Газе не состоялось
Бригада скорой пострадала в ДТП на Камчатке
В Госдуме предложили чаще индексировать пенсии россиян
«Бегут как овцы». ВСУ создают заградотряды для борьбы с дезертирами
«Разговор недетский»: депутаты захотели избавить детей от «синих чудовищ»
«Они не ладили»: озвучено, почему Байден заменил себя Харрис
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.