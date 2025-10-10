Ким Чен Ын обратился к российским артистам Ким Чен ЫН поблагодарил российских артистов за выступления в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт российских артистов в Пхеньяне, посвященный 80-летию Трудовой партии Кореи. По окончании выступления политик лично поднялся на сцену, чтобы выразить признательность российским исполнителям, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Мероприятие прошло в художественном театре «Мансудэ» при участии высшего руководства страны. Лидер КНДР отметил важность культурного мероприятия для укрепления отношений между Москвой и Пхеньяном.

Российским деятелям искусства была передана корзина цветов от имени товарища Ким Чен Ына. Товарищ Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт, — указано в сообщении СМИ.

В концерте приняли участие артисты Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес» и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ. Среди гостей присутствовали министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и сестра лидера Ким Е Чжон.

Ранее сообщалось о прибытии в северокорейскую столицу певца Ярослава Дронова (SHAMAN) и певицы Александры Воробьевой. Дронов уже выступал в КНДР, его первый концерт прошел с большим успехом 15 августа.