SHAMAN вновь приехал в КНДР SHAMAN приехал в Пхеньян в преддверии празднования 80-летия Трудовой партии КНДР

Группа артистов из России, среди которых певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), прибыла в Пхеньян перед празднованием 80-летия Трудовой партии КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. В нее также вошли певица Александра Воробьева, артисты Государственного академического народного хора имени М. Е. Пятницкого, театра балета Аллы Духовой «Тодес» и ансамбля Воздушно-космических сил РФ.

В Пхеньян прибыла делегация Министерства культуры Российской Федерации. <…> В состав делегации вошли популярные российские певцы, — говорится в материале.

SHAMAN впервые выступил в КНДР 15 августа. На концерте с участием певца лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

Ранее певец перенес свои октябрьские концерты в Колпино и Тихвине на ноябрь. Причиной стал визит в КНДР. Исполнитель сообщил, что все купленные билеты будут действительны на новые даты.

До этого в КНДР прибыл зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Политик возглавил делегацию партии «Единая Россия» для участия в торжествах по случаю 80-летия Трудовой партии страны.