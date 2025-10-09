Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 10:57

SHAMAN вновь приехал в КНДР

SHAMAN приехал в Пхеньян в преддверии празднования 80-летия Трудовой партии КНДР

SHAMAN SHAMAN Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Группа артистов из России, среди которых певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), прибыла в Пхеньян перед празднованием 80-летия Трудовой партии КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. В нее также вошли певица Александра Воробьева, артисты Государственного академического народного хора имени М. Е. Пятницкого, театра балета Аллы Духовой «Тодес» и ансамбля Воздушно-космических сил РФ.

В Пхеньян прибыла делегация Министерства культуры Российской Федерации. <…> В состав делегации вошли популярные российские певцы, — говорится в материале.

SHAMAN впервые выступил в КНДР 15 августа. На концерте с участием певца лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

Ранее певец перенес свои октябрьские концерты в Колпино и Тихвине на ноябрь. Причиной стал визит в КНДР. Исполнитель сообщил, что все купленные билеты будут действительны на новые даты.

До этого в КНДР прибыл зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Политик возглавил делегацию партии «Единая Россия» для участия в торжествах по случаю 80-летия Трудовой партии страны.

КНДР
SHAMAN
артисты
гастроли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сына соратника Зеленского перед началом СВО обзавелся убежищем за $2 млн
Омбудсмен призвала прировнять одно развлечение детей к экстремизму
Мошенники начали обманывать россиян под видом доставщиков госдокументов
«Потухнет все»: депутат ответил на угрозы Зеленского о масштабном блэкауте
Гон лося в Хабаровском крае: особенности охоты и важные правила
Секретная фишка хозяйки: добавь яблоко в капусту — и вкус заиграет по-новому
Женщина проработала в детсаде 11 лет и была уволена после жалобы мигрантки
Путин обсудил с Рахмоном чувствительные темы с глазу на глаз
Объекты логистики ВСУ попали под удар российских войск
«Лазейка перекрыта»: новый закон положит конец рекламе онлайн-казино
Пушков объяснил отличия в отношении Запада и РФ к итогам Нюрнберга
«Куда вы идете?»: политолог о возможных ударах НАТО по российским самолетам
В секторе Газа наступил режим прекращения огня
Покинувшая Россию Шмыкова лишилась бизнеса в России
Стримерша транслировала свои роды за донаты на Twich
Страна Восточной Европы не выступила против запрета на поставки СПГ из РФ
«Амбассадор» кокошников в ГД оценила идею ввести аксессуар в школьную форму
Роспотребнадзор предупредил об опасной инфекции в Волгоградской области
Начальника полиции в российском городе отстранили после задержания зама
Путин раскрыл число живущих в России граждан Таджикистана
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.