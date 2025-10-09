SHAMAN вновь приехал в КНДР

Группа артистов из России, среди которых певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), прибыла в Пхеньян перед празднованием 80-летия Трудовой партии КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. В нее также вошли певица Александра Воробьева, артисты Государственного академического народного хора имени М. Е. Пятницкого, театра балета Аллы Духовой «Тодес» и ансамбля Воздушно-космических сил РФ.
В Пхеньян прибыла делегация Министерства культуры Российской Федерации. <…> В состав делегации вошли популярные российские певцы, — говорится в материале.
SHAMAN впервые выступил в КНДР 15 августа. На концерте с участием певца лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.
Ранее певец перенес свои октябрьские концерты в Колпино и Тихвине на ноябрь. Причиной стал визит в КНДР. Исполнитель сообщил, что все купленные билеты будут действительны на новые даты.
До этого в КНДР прибыл зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Политик возглавил делегацию партии «Единая Россия» для участия в торжествах по случаю 80-летия Трудовой партии страны.