08 октября 2025 в 21:16

Медведев прибыл в КНДР

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибыл в Пхеньян с официальным визитом по приглашению правящей Трудовой партии Кореи, передает ТАСС. Политик возглавил делегацию партии «Единая Россия» для участия в торжествах по случаю 80-летия создания ТПК.

Юбилейные мероприятия пройдут 10 октября, в день официального празднования годовщины создания ТПК. Российская делегация примет участие в основных событиях праздничной программы, запланированной северокорейской стороной.

Ранее лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, которое было 7 октября. В своем сообщении он высоко оценил роль российского лидера в мировой политике и пообещал вечную дружбу.

До этого военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что сотрудничество России, Китая и Северной Кореи усиливается. Он считает, что западный альянс будет расширяться, поскольку парад в КНР стал для него «кошмаром». Михайлов отметил, что ядро антизападного союза уже сформировано, а присоединение Ирана к альянсу усилит его эффект.

Дмитрий Медведев
КНДР
визиты
партии
