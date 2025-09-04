Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 14:45

«Это страшный сон»: в России объяснили двойственность парада в Китае

Военэксперт Михайлов допустил расширение западного альянса после парада в Китае

Фото: Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

Сотрудничество России, Китая и Северной Кореи укрепляется, заявил военный эксперт Евгений Михайлов в комментарии «Царьграду». По его мнению, западный альянса будет расширяться, так как парад в КНР стал для них «страшным сном».

Я думаю, к нему рано или поздно присоединится на каких-то правах и Иран. Это страшный сон для Америки и союзников, — подчеркнул аналитик.

Михайлов отметил, что ядро антизападного альянса уже создано, а возможное подключение Ирана к союзу России, КНР и КНДР лишь усилит эффект. Такое объединение, по его словам, позволит создать «непрерывный пояс безопасности» от Тихого океана до Персидского залива.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Запад может проиграть странам ШОС, если не выстроит сотрудничество с Глобальным Югом. Он призвал ЕС и США к более эффективной внешней политике, отметив при этом несогласие с концепцией многополярности и поддержку многосторонности как основы международного взаимодействия.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев между тем заявил, что негативная реакция западных СМИ на результаты саммита ШОС в Китае обусловлена страхом перед растущим влиянием организации. По его мнению, западный мир опасается успешного экономического партнерства стран объединения.

Запад
Китай
КНДР
Россия
Пекин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер Джорджо Армани
В Москве появится экосистема развития мобильных игр
ВСУ атаковали рейсовый автобус в российском регионе
Венгрия жестко прошлась по ЕС из-за принудительной мобилизации на Украине
Последний из детей великого американского писателя умер в США
Скончался мужчина, подаривший Бриджит Бардо единственного сына
Дуров преподал Маску урок истории на примере происхождения слова «славяне»
В ГД предложили ввести платный режим пребывания семей мигрантов в России
Ученые назвали один ранний признак болезни Альцгеймера
Украинские военные раскритиковали французские танки
В США придумали новый антироссийский коварный план в Антарктике
Мишустин анонсировал важную денежную помощь для аграриев в 24 регионах РФ
В России обрушился рынок грузового транспорта
Крупнейшая американская корпорация подала заявку в Роспатент
Военэксперт раскрыл самый быстрый способ истощить ВСУ
Юрист предупредила об одном нюансе брачного контракта
Эксперт объяснил, какую косвенную выгоду ждет Россию от поставок газа в КНР
Во Франции призвали к отставке Макрона
Девушка фейково «похоронила» отца ради прекращения его уголовного дела
Женщина-инвалид погибла в пожаре, который устроил сожитель ее сестры
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.