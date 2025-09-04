«Это страшный сон»: в России объяснили двойственность парада в Китае Военэксперт Михайлов допустил расширение западного альянса после парада в Китае

Сотрудничество России, Китая и Северной Кореи укрепляется, заявил военный эксперт Евгений Михайлов в комментарии «Царьграду». По его мнению, западный альянса будет расширяться, так как парад в КНР стал для них «страшным сном».

Я думаю, к нему рано или поздно присоединится на каких-то правах и Иран. Это страшный сон для Америки и союзников, — подчеркнул аналитик.

Михайлов отметил, что ядро антизападного альянса уже создано, а возможное подключение Ирана к союзу России, КНР и КНДР лишь усилит эффект. Такое объединение, по его словам, позволит создать «непрерывный пояс безопасности» от Тихого океана до Персидского залива.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Запад может проиграть странам ШОС, если не выстроит сотрудничество с Глобальным Югом. Он призвал ЕС и США к более эффективной внешней политике, отметив при этом несогласие с концепцией многополярности и поддержку многосторонности как основы международного взаимодействия.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев между тем заявил, что негативная реакция западных СМИ на результаты саммита ШОС в Китае обусловлена страхом перед растущим влиянием организации. По его мнению, западный мир опасается успешного экономического партнерства стран объединения.