День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 19:38

Дмитриев объяснил страх Запада перед успехами ШОС

Дмитриев: негативные публикации о ШОС вызваны страхом Запада

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Негативная реакция западных СМИ на результаты саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае обусловлена страхом перед растущим влиянием объединения, заявил спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Звезда». По его мнению, западный мир опасается успешного экономического партнерства стран ШОС.

Это говорит о страхе, который в том числе западный мир испытывает в связи с тем, что в ШОС много стран, они совместно работают, развивают экономики и движутся к уважительному экономическому партнерству, — сказал Дмитриев.

Он также отметил, что страны Запада сталкиваются с комплексом экономических проблем, включая замедление темпов роста и последствия неконтролируемой миграции. Особое внимание глава РФПИ уделил энергетическому кризису, вызванному отказом от российского газа.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что главным результатом саммитов ШОС и ШОС+ стало проявление нацеленности стран на отстаивание своих интересов. Он добавил, что был выдвинут целый ряд инициатив, в том числе со стороны председателя КНР Си Цзиньпина. Мероприятия прошли в Китае в период с 31 августа по 1 сентября.

Россия
Кирилл Дмитриев
Запад
ШОС
