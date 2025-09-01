Лавров раскрыл ключевой итог саммитов ШОС и ШОС+

Главным результатом саммитов ШОС и ШОС+ стало проявление нацеленности стран на отстаивание своих интересов, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Мероприятия прошли в Китае в период с 31 августа по 1 сентября.

Эта решимость, нацеленность на отстаивание своих законных интересов, она на лицо, наверное, это главный результат и саммита ШОС, и саммита ШОС+, — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что был выдвинут целый ряд инициатив, в том числе со стороны председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, они касались реформ глобального управления, развития зеленой экономики, сотрудничества в сфере высоких технологий, в том числе ИИ. Все это взято на заметку и будет обсуждаться в органах ШОС с 2 сентября, когда председательство перейдет к Киргизии, добавил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на рассмотрении в Шанхайской организации сотрудничества находятся около 10 заявок от стран на присоединение в качестве наблюдателя или диалогового партнера. По его словам, каждая из них заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения.