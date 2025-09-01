День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 12:24

Путин раскрыл, сколько стран хотят присоединиться к ШОС

Путин: на рассмотрении в ШОС находятся 10 заявок от стран на присоединение

Владимир Путин на заседании в формате «ШОС плюс» с участием глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глав государств — наблюдателей ШОС и руководителей международных организаций в Тяньцзине Владимир Путин на заседании в формате «ШОС плюс» с участием глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глав государств — наблюдателей ШОС и руководителей международных организаций в Тяньцзине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

На рассмотрении в Шанхайской организации сотрудничества находятся около 10 заявок от стран на присоединение в качестве наблюдателя или диалогового партнера, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании «ШОС плюс». По его словам, которые приводит ТАСС, каждая из них заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения.

На рассмотрении находятся заявки более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера, — отметил Путин.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в поддержку расширения объединения за счет новых участников. Белорусский лидер подчеркнул важность развития организации и привлечения стран, разделяющих ее основные принципы.

Ранее Путин заявил, что Турция продолжит играть особую роль в урегулировании кризиса на Украине. Он добавил, что в Стамбуле только с мая состоялось несколько раундов результативных переговоров. Глава государства поблагодарил турецкую сторону за ощутимый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса.

Владимир Путин
заявки
ШОС
страны
