Путин раскрыл, сколько стран хотят присоединиться к ШОС

Владимир Путин на заседании в формате «ШОС плюс» с участием глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глав государств — наблюдателей ШОС и руководителей международных организаций в Тяньцзине

На рассмотрении в Шанхайской организации сотрудничества находятся около 10 заявок от стран на присоединение в качестве наблюдателя или диалогового партнера, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании «ШОС плюс». По его словам, которые приводит ТАСС, каждая из них заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения.

На рассмотрении находятся заявки более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера, — отметил Путин.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в поддержку расширения объединения за счет новых участников. Белорусский лидер подчеркнул важность развития организации и привлечения стран, разделяющих ее основные принципы.

Ранее Путин заявил, что Турция продолжит играть особую роль в урегулировании кризиса на Украине. Он добавил, что в Стамбуле только с мая состоялось несколько раундов результативных переговоров. Глава государства поблагодарил турецкую сторону за ощутимый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса.