Россия будет повышать уровень военного взаимодействия с соседями Белоусов заявил об укреплении военного взаимодействия России с ОДКБ

Россия будет и дальше усиливать взаимодействия с вооруженными силами стран — участниц ОДКБ, СНГ и ШОС, заявил глава Минобороны РФ России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства. По словам министра, в уходящем году Россия поучаствовала в 23 международных военных учениях.

Самым масштабным из них стало совместное стратегическое учение «Запад-2025». В нем приняли участие иностранные воинские контингенты из четырех стран и наблюдатели из десяти стран. Эту работу необходимо продолжить с учетом предстоящего председательства России в ОДКБ, — резюмировал Белоусов.

Министр также заявил о форсированной подготовке НАТО к вооруженному противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов. По словам министра, Североатлантический альянс целенаправленно затягивает украинский конфликт с целью максимального ослабления ресурсов страны, что создает реальные предпосылки для продолжения активных боевых действий в 2026 году.

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что ситуация в мире остается напряженной, а в ряде регионов становится критической. Глава государства добавил, что страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве.