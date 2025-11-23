Мишустин раскрыл дальнейшую судьбу ШОС

У Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) есть большое будущее, на что указывает стремление стран-наблюдателей к сотрудничеству и объем торговли между государствами — членами организации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, ШОС играет очень важную роль в нестабильных условиях постоянного экономического давления.

На сегодняшний день объем торговли стран — членов ШОС и присоединение к ШОС очень большого количества и стран-наблюдателей, тех, кто хотел бы сотрудничать, оно так серьезно уверяет в том, что есть очень хорошее будущее у этой организации, — отметил Мишустин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о наращивании Россией и Китаем экономического взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Он подчеркнул, что стороны действуют в соответствии с решениями, принятыми на сентябрьском саммите ШОС в Тяньцзине.

До этого генсек ШОС Нурлан Ермекбаев отметил, что российская инициатива по созданию совета организации по устойчивому развитию заслуживает внимания. По его словам, назрела объективная необходимость задействования потенциала объединения, опыта и знаний государств-членов, которые добились прогресса в достижении целей устойчивого развития (ЦУР).