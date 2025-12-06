ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 14:19

Гаджиев раскрыл значимость мирного договора между Баку и Ереваном

Гаджиев: мир между Баку и Ереваном создает новые реалии на Южном Кавказе

Хикмет Гаджиев Хикмет Гаджиев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией создает новые реалии на Южном Кавказе, заявил на международном форуме в Дохе помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, соглашение Баку и Еревана заложит основу для стабильности и верховенства международного права в регионе, пишет Al-Jazeera.

Основываясь на справедливом мире, мы создаем новые реалии и новый статус-кво на Южном Кавказе. Мир — это подъем в гору, поэтому нам предстоит очень много работать, — отметил Гаджиев.

Помощник президента также добавил, что официальные лица Баку и Еревана поддерживают регулярный контакт по различным каналам и активно работают над полным выполнением достигнутых договоренностей. Это, подчеркнул он, обеспечивает легитимность и законность формирующегося миропорядка в регионе.

До этого представитель президента Азербайджана заявил, что в Баку рассчитывают на подписание мирного соглашения с Ереваном уже в следующем году. По его словам, стороны приблизились к официальному заключению мира после почти 30-летнего периода конфликта, а текущий год войдет в историю как важный этап на этом пути.

Азербайджан
Армения
договоры
мирные соглашения
перспективы
