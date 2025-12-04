Азербайджан ожидает подписания мирного соглашения с Арменией в 2026 году

В Баку рассчитывают на подписание мирного соглашения с Ереваном уже в следующем году, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков. По его словам, которые передает ТАСС, «этот год войдет в историю».

Он отметил, что стороны приблизились к официальному заключению мира после почти тридцатилетнего периода конфликта, противостояния и соперничества с Арменией.

Мы считаем, что следующий год также будет очень важным, поскольку он позволит нам официально закрепить это мирное соглашение, — сказал Амирбеков.

Ранее вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев обсудили вопросы делимитации границ между двумя республиками. Встреча состоялась в азербайджанском городе Габала. Политики обсудили договоренность, достигнутую по итогам встречи 16 января 2025 года.

Между тем министр юстиции Армении Србуи Галян заявила, что новый текст Конституции страны должен быть готов к марту 2026 года. По ее словам, обязательство, которое взяло на себя ведомство, касается подготовки текста документа и сроков его разработки.