Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 20:19

Азербайджан ожидает подписания мирного соглашения с Арменией в 2026 году

Амирбеков: Азербайджан рассчитывает подписать соглашение с Арменией в 2026 году

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Никол Пашинян и Ильхам Алиев Фото: Xinhua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Баку рассчитывают на подписание мирного соглашения с Ереваном уже в следующем году, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков. По его словам, которые передает ТАСС, «этот год войдет в историю».

Он отметил, что стороны приблизились к официальному заключению мира после почти тридцатилетнего периода конфликта, противостояния и соперничества с Арменией.

Мы считаем, что следующий год также будет очень важным, поскольку он позволит нам официально закрепить это мирное соглашение, — сказал Амирбеков.

Ранее вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев обсудили вопросы делимитации границ между двумя республиками. Встреча состоялась в азербайджанском городе Габала. Политики обсудили договоренность, достигнутую по итогам встречи 16 января 2025 года.

Между тем министр юстиции Армении Србуи Галян заявила, что новый текст Конституции страны должен быть готов к марту 2026 года. По ее словам, обязательство, которое взяло на себя ведомство, касается подготовки текста документа и сроков его разработки.

Армения
Азербайджан
договоры
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге арестовали мужчину за убийство мигранта в 2003 году
Roblox — все. Как помочь ребенку пережить блокировку, советы психолога
Внешность сына Полины Гагариной удивила поклонников
Захватившего радиоэфир мигранта будут судить за дискредитацию армии РФ
«Иначе как варварством не назовешь»: Грушко о выдворении россиян из Латвии
«Впечатляющий прогресс»: в одной стране оценили партнерство с Россией
Украинца осудили за убийство россиянки
В Европе раскритиковали решение отказаться от российского газа
В ВСУ появились беспилотные «палачи» для одной категории военных
Топ-10 новогодних елок Москвы в 2025–2026 годах: где, когда, сколько стоят
Мать топила детей, которых считала красивее своих
«Нужно заменить нефть мясом»: эксперт о cанкциях, налогах и контрафакте
Как удалить аккаунт в «Инстаграме», чья деятельность запрещена в РФ?
Истязателей-мигрантов жестко наказали за похищение детей
Азербайджан ожидает подписания мирного соглашения с Арменией в 2026 году
Путин назвал Китай и Индию близкими друзьями России
Обалденные пирожки из слоеного теста с сыром — рецепт заинтересует
«Еще поработаем»: Путин ответил на вопрос об итогах жизни
Верховный суд добрался до дочери и внучки Долиной
Скончался бывший глава Центробанка России Сергей Дубинин
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.