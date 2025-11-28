В Армении озвучили сроки подготовки текста новой конституции

Новый текст Конституции Армении должен быть готов к марту 2026 года, заявила министр юстиции страны Србуи Галян в рамках заседания Совета по конституционным реформам. По ее словам, обязательство, которое взяло на себя Министерство юстиции, касается подготовки текста документа и сроков его разработки, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

Я хочу повторить то обязательство, которое взяло на себя Министерство юстиции. <…> В частности, оно предполагает, что новый текст Конституции должен быть готов в марте [следующего года], — подчеркнула Галян.

Ранее сообщалось, что страны Организации Договора о коллективной безопасности выступили за скорейшее заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. При этом в декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ отмечается активный диалог между Ереваном и Баку.

До этого депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде заявил, что заметные подвижки в отношениях Азербайджана и Армении есть, однако говорить о заключении полноценного мира между странами рано. По его словам, для этого Ереван должен исключить территориальные претензии к Баку из армянской конституции.