09 ноября 2025 в 17:23

В парламенте Азербайджана назвали условие для заключения мира с Арменией

Депутат Мирзазаде: Армения должна внести коррективы в свою конституцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заметные подвижки в отношениях Азербайджана и Армении есть, однако говорить о заключении полноценного мира между странами рано, заявил NEWS.ru депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде. По его словам, для этого Ереван должен исключить территориальные претензии к Баку из армянской конституции, только после этого дипломатические отношения между странами могут быть восстановлены.

Армения долгое время уходила от заключения долгосрочного мирного договора, однако новая реальность заставила Ереван пересмотреть отношения с Баку. Мы видим, что сегодня Армения старается наладить хорошие добрососедские отношения с Азербайджаном. Однако в Конституции Армении все еще находятся территориальные претензии к Азербайджану. Пока этот пункт не будет исправлен, ни о каком мире не может быть и речи, — указал политик.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев снял все ограничения на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана. Об этом президент заявил по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Их встреча состоялась в Астане в формате «один на один».

