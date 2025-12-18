В Баку запросили пожизненный срок лидеру карабахских сепаратистов Варданяну

Гособвинение в ходе заседания в Бакинском военном суде запросило бывшему лидеру карабахских сепаратистов миллиардеру Рубену Варданяну пожизненное лишение свободы, сообщает Report.az. Его судят в Баку по целому ряду уголовных статей, включая обвинения в терроризме, убийства военнослужащих и гражданских лиц.

Варданян называл себя главой карабахских сепаратистов чуть больше трех месяцев, с ноября 2022-го по февраль 2023 года. Он продолжал поддерживать самопровозглашенное правительство даже после того, как в мае 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана. Миллиардеру предъявили обвинения в терроризме, убийствах военнослужащих и гражданских лиц, пытках и похищениях граждан Азербайджана, сепаратизме, ведении агрессивной войны, преступлениях против мира и человечности и других.

Незадолго до начала заседания семья Варданян опубликовала текст заявления, которое он планирует сделать во время последнего слова. Он указал, что не жалеет о случившемся. По словам миллиардера, он осознавал возможные последствия своих действий.

Ранее власти Армении опубликовали ряд материалов, касающихся переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта. Всего было обнародовано 13 документов. Среди них оказались предложения Минской группы ОБСЕ от 2016 и 2019 годов, Мадридские принципы, Казанские принципы, а также пакет предложений России.