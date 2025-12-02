Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 15:27

Армения опубликовала свыше 10 документов о переговорах по Карабаху

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Власти Армении опубликовали ряд материалов, касающихся переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта. Всего было обнародовано 13 документов. Среди них оказались предложения Минской группы ОБСЕ от 2016 и 2019 годов, Мадридские принципы, Казанские принципы, а также пакет предложений России.

Ниже публикуется ряд имеющихся в государственных ведомствах документов, которые касаются переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта и дают представление о его содержании до 2020 года, — заявили в правительстве республики.

Ранее вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев обсудили вопросы делимитации границ между двумя республиками. Встреча состоялась в азербайджанском городе Габала. Политики отметили договоренность, достигнутую по итогам встречи 16 января 2025 года.

До этого министр юстиции страны Србуи Галян объявила, что новый текст Конституции Армении должен быть готов к марту 2026 года. По ее словам, обязательство касается подготовки текста документа и сроков его разработки.

