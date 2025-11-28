Армения и Азербайджан обсудили вопросы делимитации границ

Вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев обсудили вопросы делимитации границ между двумя республиками, заявили в пресс-службе армянского МИД. Встреча состоялась в азербайджанском городе Габала. Политики отметили договоренность, достигнутую по итогам встречи 16 января 2025 года.

Стороны отметили достигнутую <...> договоренность о начале комплекса работ по делимитации госграницы с северного участка — с района точки стыка границ Армении, Азербайджана и Грузии, и далее в южном направлении — с севера на юг, до границы Армении и Азербайджана с Ираном, — подчеркнули в министерстве.

Также вице-премьеры обменялись мнениями по организационным и техническим вопросам, связанным с делимитационными мероприятиями. Мустафаев и Григорян договорились определить дату следующей встречи в одном из городов Армении.

Ранее министр юстиции Армении Србуи Галян заявила, что новый текст Конституции страны должен быть готов к марту 2026 года. По ее словам, обязательство, которое взяло на себя ведомство, касается подготовки текста документа и сроков его разработки.